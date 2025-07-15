Угонщика автомобиля остановили стрельбой по колесам в Нижнеилимском районе

Сотрудники Госавтоинспекции получили информацию о том, что угнанный автомобиль движется в сторону Усть-Кута и выдвинулись на перехват. Лихач требованиям остановиться не подчинился и стал грубо нарушать правила дорожного движения. Полицейские были вынуждены пойти на крайние меры: сначала произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем — по колесам. Только после этого угонщик остановился.