Угонщика автомобиля остановили стрельбой по колесам в Нижнеилимском районе

Экстремальная погоня развернулась в Нижнеилимском районе Иркутской области. Чтобы остановить угонщика, инспекторам ГИБДД пришлось применить табельное оружие. Все началось с того, что местный житель оставил свою машину незапертой на берегу реки. Этим воспользовался незнакомец, решивший «покататься» на чужом авто. Когда владелец заметил пропажу, то сразу обратился в полицию.
Сотрудники Госавтоинспекции получили информацию о том, что угнанный автомобиль движется в сторону Усть-Кута и выдвинулись на перехват. Лихач требованиям остановиться не подчинился и стал грубо нарушать правила дорожного движения. Полицейские были вынуждены пойти на крайние меры: сначала произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем — по колесам. Только после этого угонщик остановился.
Задержанным оказался парень, который уверял, что хотел лишь «покататься». Теперь ему грозит уголовная ответственность. Кроме того, составлены протоколы по нескольким административным статьям.
Машина помещена на специализированную стоянку.