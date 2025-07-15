В Самаре оштрафовали 26-летнего водителя Volkswagen за перевозку людей на капоте

Полицейские оперативно установили личность нарушителя и его пассажиров — молодых людей 22 и 23 лет. Все они были доставлены в отдел для разбирательства. После профилактической беседы, в ходе которой сотрудники ГИБДД объяснили, насколько опасны такие действия, нарушители раскаялись и согласились оплатить штрафы.