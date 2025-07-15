В Самаре оштрафовали 26-летнего водителя Volkswagen за перевозку людей на капоте

14 июля 2025 года сотрудники ГИБДД выявили нарушение правил дорожного движения на улице Вилоновская в Самаре. Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, перевозил пассажира вне кабины транспортного средства.
Полицейские оперативно установили личность нарушителя и его пассажиров — молодых людей 22 и 23 лет. Все они были доставлены в отдел для разбирательства. После профилактической беседы, в ходе которой сотрудники ГИБДД объяснили, насколько опасны такие действия, нарушители раскаялись и согласились оплатить штрафы.
В отношении водителя составлены протоколы:
• за перевозку людей вне кабины автомобиля (ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ);
• за нарушение правил применения ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ).
Пассажиры привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пассажиром). Общая сумма штрафов составила 5 000 рублей.
ГИБДД напоминает, что перевозка людей вне кабины автомобиля и без ремней безопасности категорически запрещена и представляет серьёзную опасность для всех участников дорожного движения.
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