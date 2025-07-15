Мошенники выманили у пенсионерки из Дзержинска 630 тысяч рублей

Как рассказала пенсионерка полицейским, в начале июля ей позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником организации под названием «Росфинмониторинг» и заявил, что все ее деньги нужно срочно задекларировать. Пожилая нижегородка испугалась за свои накопления и решила выполнить все указания звонившего. Мошенники даже вызвали ей такси, чтобы она могла доехать до ближайшего банковского терминала. Там она перевела 630 тысяч рублей на продиктованный аферистами счет. После перевода «сотрудник» перестал выходить на связь. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.