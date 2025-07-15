В Воронежской области водитель мопеда вылетел с дороги и погиб

— Всего в Воронежской области 14 июня случилось 120 ДТП. Из них в Воронеже — 76, на дорогах в районах — 28, на федеральных трассах — 16. В 11 авариях три человека погибли, 11 получили травмы, — сообщили в региональном ГУ МВД.