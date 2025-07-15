Страшная авария на севере Молдовы: Столкнулись два грузовика и легковушка — один водитель погиб на месте

Один человек погиб, еще один оказался в больнице после серьезного ДТП на севере Молдовы.
Звонок о ДТП поступил в полицию города Единцы около 7:40. Прибывшие на место происшествия правоохранители предварительно установили, что между двумя грузовиками произошло лобовое столкновение недалеко от села Братушаны.
63-летний мужчина, управлявший грузовиком, не пристегнулся при обгоне и лоб в лоб столкнулся с другим грузовиком, за рулем которого находился 42-летний мужчина.
После удара водитель грузовика, пытавшегося совершить обгон, скончался на месте, а второй водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
Ведется расследование для установления всех обстоятельств, при которых произошло ДТП — передает t.me/nemdnews.
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