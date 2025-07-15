Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страшная авария на севере Молдовы: Столкнулись два грузовика и легковушка — один водитель погиб на месте

Ведется расследование для установления всех обстоятельств, при которых произошло ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб, еще один оказался в больнице после серьезного ДТП на севере Молдовы.

Звонок о ДТП поступил в полицию города Единцы около 7:40. Прибывшие на место происшествия правоохранители предварительно установили, что между двумя грузовиками произошло лобовое столкновение недалеко от села Братушаны.

63-летний мужчина, управлявший грузовиком, не пристегнулся при обгоне и лоб в лоб столкнулся с другим грузовиком, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

После удара водитель грузовика, пытавшегося совершить обгон, скончался на месте, а второй водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Ведется расследование для установления всех обстоятельств, при которых произошло ДТП — передает t.me/nemdnews.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Да здравствует молдавский суд, самый гуманный суд в мире: Приговор по делу Марины Таубер предрешен — суд вообще не слушает доводов защиты и не дает адвокатам делать свою работу.

Некоторые размышления журналиста, который ходит на судебные заседания, как на работу (далее…).

Лучинская помогала жертвам насилия, Воронина — детям, Додон поддерживала малоимущих — все первые леди Молдовы творили добро: Из благотворительности у Санду — украденная трехногая собака и мультфильм о депортациях.

Сочувствие и помощь близким есть у тех, кто сидел у постели больного ребенка, кто жалеет мать, осознавая, сколько сил она в тебя вложила (далее…).

Аннулирован очередной штраф за якобы электоральную коррупцию: На этот раз правду отстоял настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинева.

Штраф за электоральную коррупцию, выписанный Николаю Флоринскому — отменент (далее…).