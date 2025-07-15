Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии чаще всего у жителей республики находят венерические бородавки

Стало известно, какими половыми инфекциями чаще всего болеют жители Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Республиканского кожно-венерологического диспансера в беседе с UfaTime.ru перечислил основные ИППП, выявленные в Башкирии в 2024 году. Согласно статистике, лидерами стали венерические бородавки (24,5% случаев), трихомониаз (23,1%) и хламидиоз (20,9%).

Реже встречались сифилис (13,8%), генитальный герпес (11,5%) и гонорея (6,2%).

Специалист обратил внимание, что все эти болезни в основном передаются при интимной близости. Он призвал не затягивать с визитом к врачу при первых подозрительных симптомах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.