В Башкирии чаще всего у жителей республики находят венерические бородавки

Глава Республиканского кожно-венерологического диспансера в беседе с UfaTime.ru перечислил основные ИППП, выявленные в Башкирии в 2024 году. Согласно статистике, лидерами стали венерические бородавки (24,5% случаев), трихомониаз (23,1%) и хламидиоз (20,9%).
Реже встречались сифилис (13,8%), генитальный герпес (11,5%) и гонорея (6,2%).
Специалист обратил внимание, что все эти болезни в основном передаются при интимной близости. Он призвал не затягивать с визитом к врачу при первых подозрительных симптомах.
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