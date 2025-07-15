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Два теплохода столкнулись в Крюковом канале, пострадавших нет

Туристов облило водой.

В Крюковом канале в Петербурге столкнулись два судна. Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи, сообщили в Западном МСУТ СК РФ.

Инцидент случился 15 июля, передает tg-канал «Mash на Мойке». Теплоход, в который врезалось судно «Ковчег», едва не пошел ко дну, рассказали очевидцы. Туристов облило водой.

Никто не пострадал, организована доследственная проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что ребенок получил травму ноги при столкновении прогулочных теплоходов на Фонтанке в Петербурге. Медицинская бригада оперативно прибыла на место и оказала ему первую помощь.