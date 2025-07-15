СКР возбудил дело после гибели рабочего на стройке нового ЖК в Перми

Речь идёт о трагедии, которая случилась на стройке жилого комплекса «Эволюция». Сайт perm.aif.ru рассказывал, что сообщение о гибели одного из строителей поступило в государственную инспекцию труда Пермского края. 12 июля мужчина проводил работы по монтажу опалубки и находился на 8 этаже строящегося дома.