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СКР возбудил дело после гибели рабочего на стройке нового ЖК в Перми

Мужчина скончался на месте.

Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройплощадке нового ЖК в Перми, сообщает ведомство.

Речь идёт о трагедии, которая случилась на стройке жилого комплекса «Эволюция». Сайт perm.aif.ru рассказывал, что сообщение о гибели одного из строителей поступило в государственную инспекцию труда Пермского края. 12 июля мужчина проводил работы по монтажу опалубки и находился на 8 этаже строящегося дома.

Во время обрушения конструкции рабочий упал вниз и скончался. Госинспекция труда начала своё расследование несчастного случая, а на следующий день СУ СКР по Пермскому краю сообщило, что ведомство возбудило уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека)», — сообщает следственное управление.

Как выяснили следователи, в момент инцидента на месте не было ответственного руководителя. Сейчас правоохранители проводят следственные и процессуальные действия и собирают доказательную базу по делу.