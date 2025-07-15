Более 60 выпускников УрГЮУ отравились на выпускном в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге более 60 выпускников Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева (УрГЮУ) массово отравились на своем выпускном вечере. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
По данным областного минздрава, которые приводит РБК, 12 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Сейчас их состояние удовлетворительное.
Выпускной вечер проводился в кафе «Версаль» в Кировском районе Екатеринбурга. Телеграм-канал Ural Mash пишет, что общее число пострадавших превышает 60 человек. У них после банкета поднялась температура, появились рвота и диарея. Анализы подтвердили наличие сальмонеллеза.
В Следственном управлении СК России по Свердловской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Следователи проводят опросы пострадавших, назначают необходимые экспертизы и запрашивают документацию, касающуюся организации питания.
В комментарии для РБК представители университета подчеркнули, что поддерживают связь с пострадавшими, а инцидент находится на контроле Роспотребнадзора. При этом в вузе отметили, что мероприятие носило частный характер и университет не являлся его организатором, однако готов оказать правовую поддержку пострадавшим выпускникам.