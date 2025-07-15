Более 60 выпускников УрГЮУ отравились на выпускном в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело

В комментарии для РБК представители университета подчеркнули, что поддерживают связь с пострадавшими, а инцидент находится на контроле Роспотребнадзора. При этом в вузе отметили, что мероприятие носило частный характер и университет не являлся его организатором, однако готов оказать правовую поддержку пострадавшим выпускникам.