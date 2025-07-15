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В Самарской области росгвардейцы поймали мужчину со свертком «синтетики»

Злоумышленника задержали в Жигулевске. Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленника задержали в Жигулевске. Возбуждено уголовное дело.

42-летнего мужчину заметили в дневное время около дома на улице Интернационалистов. Увидев росгвардейцев, скинул упаковку на дорогу. Позже признался: в свертке был наркотик. Всего — около 0,5 граммов.

После этого правоохранители передали злоумышленника полицейским. Сейчас проходит по уголовному делу по факту хранения «запрещенки» без цели сбыта.

На днях писали, что в Красноглинском районе Самары около заправки задержали 33-летнюю женщину с 105 граммами мефедрона.

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