Синоптики предупреждают о ливнях с грозами и шквалистым ветром в Омской области

В связи с прогнозируемыми погодными условиями специалисты рекомендуют жителям принять меры предосторожности. В первую очередь следует убрать хозяйственные предметы со двора и балконов, а также обезопасить придомовую территорию, удалив сухие деревья, которые могут представлять угрозу для жилища. Необходимо закрыть окна и обеспечить безопасность автотранспорта: при наличии гаража — переместить машину внутрь, при его отсутствии — парковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.