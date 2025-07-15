Синоптики предупреждают о ливнях с грозами и шквалистым ветром в Омской области

16 июля согласно данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды местами по Омской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Жителей региона предупреждают о ливневых дождях с грозами, шквалистом усилении ветра до 16−21 м/с и возможном выпадении града.
В связи с прогнозируемыми погодными условиями специалисты рекомендуют жителям принять меры предосторожности. В первую очередь следует убрать хозяйственные предметы со двора и балконов, а также обезопасить придомовую территорию, удалив сухие деревья, которые могут представлять угрозу для жилища. Необходимо закрыть окна и обеспечить безопасность автотранспорта: при наличии гаража — переместить машину внутрь, при его отсутствии — парковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Находясь на улице, следует избегать потенциально опасных объектов, таких как рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, а также воздержаться от нахождения рядом с мостами, эстакадами, трубопроводами, линиями электропередач и промышленными объектами. Особое внимание стоит обратить на то, чтобы не находиться под деревьями во время грозы.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или аварий, вызванных непогодой, жители Омска могут обратиться за помощью в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области. Для этого необходимо позвонить по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00. При использовании мобильного телефона следует набрать номер 101. Также можно сообщить о происшествиях в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78−78−78.
Ранее мы писали, что в Омской области выпал град размером с перепелиное яйцо.