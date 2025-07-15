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12 человек утонули на водоемах в Ростовской области с начала купального сезона

Жителей Дона попросили быть осторожными на водоемах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с начала купального сезона на водоемах погибли уже 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В частности, на днях погибли 37-летний мужчина (пляж «Каррера» в Ростове-на-Дону), 81-летняя женщина (Соленое озеро в Батайске), а также 14-летняя девочка.

Спасатели просят всех отдыхающих быть осторожными. Нельзя заезжать в необорудованные места. Также следует помнить, что резкая смена температур при погружении в воду опасна. Не рекомендуется употреблять алкоголь перед купанием.

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