12 человек утонули на водоемах в Ростовской области с начала купального сезона

В Ростовской области с начала купального сезона на водоемах погибли уже 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В частности, на днях погибли 37-летний мужчина (пляж «Каррера» в Ростове-на-Дону), 81-летняя женщина (Соленое озеро в Батайске), а также 14-летняя девочка.
Спасатели просят всех отдыхающих быть осторожными. Нельзя заезжать в необорудованные места. Также следует помнить, что резкая смена температур при погружении в воду опасна. Не рекомендуется употреблять алкоголь перед купанием.
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