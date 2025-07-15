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Житель Башкирии получил 12 лет за сожжение жены

Мужчина поджег супругу во время ссоры.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке вынесли приговор мужчине, жестоко расправившемуся с собственной женой. Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, 60-летний белоречанин получил более 10 лет строгого режима.

Напомним, трагедия произошла в январе 2024 года. В пьяной ссоре из-за спора о разделе дома между детьми, мужчина проткнул газовый баллон и сознательно направил пламя на свою супругу. Женщина получила ожоги почти всего тела и дыхательных путей, от которых позже умерла в больнице.

После преступления подсудимый позвал на помощь соседей, сообщив о пожаре, но скрыл свою причастность к случившемуся. Следствие провело все необходимые экспертизы, которые подтвердили вину мужчины и детали произошедшего.

Верховный суд Башкирии назначил виновнику наказание в виде 12 лет колонии строгого режима с дополнительным годом ограничения свободы после освобождения.

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