Житель Башкирии получил 12 лет за сожжение жены

Напомним, трагедия произошла в январе 2024 года. В пьяной ссоре из-за спора о разделе дома между детьми, мужчина проткнул газовый баллон и сознательно направил пламя на свою супругу. Женщина получила ожоги почти всего тела и дыхательных путей, от которых позже умерла в больнице.