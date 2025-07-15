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Над тайгой и морем: пропавший вертолет Ми-8 ищут в Хабаровском крае

В Хабаровском крае не могут найти пропавший вертолет Ми-8.

Источник: МЧС России

Поиск вертолета с пятью людьми на борту продолжается. Осматривают тайгу и побережье Охотского моря с воздуха. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Экипаж Ми-8 МЧС России за пять часов обследовал 880 квадратных километров тайги и 85 километров береговой линии Охотского моря. В операции участвуют спасатели с необходимым оборудованием.

«Одновременно облет местности выполняло воздушное судно Росавиации. Пропавший вертолет пока не найден. Координацию поисково-спасательных работ осуществляют специалисты Росавиации», — рассказали в МЧС России.

Напомним, воздушное судно не вышло на связь 14 июля во время перелета из поселка Охотск в Магадан. По предварительным данным, на борту находились пять человек.