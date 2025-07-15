В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников

По информации полиции, 19-летней студентке позвонила якобы сотрудница учебного заведения, в котором она обучается, и сообщила, что зачетки переходят в электронный формат, а для подтверждения операции нужно продиктовать код из смс. После выполнения просьбы девушке начали звонить мошенники уже под видом правоохранителей и работников Росфинмониторинга.