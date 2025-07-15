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В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала курьера телефонных мошенников, которые убедили студентку передать 5 миллионов рублей, принадлежавших ее родителям, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: © РИА Новости

По информации полиции, 19-летней студентке позвонила якобы сотрудница учебного заведения, в котором она обучается, и сообщила, что зачетки переходят в электронный формат, а для подтверждения операции нужно продиктовать код из смс. После выполнения просьбы девушке начали звонить мошенники уже под видом правоохранителей и работников Росфинмониторинга.

Чтобы избежать уголовной ответственности и сберечь накопления, девушка согласилась на требования, взяла из сейфа отца 5 миллионов рублей и передала их приехавшему курьеру для зачисления на так называемый «безопасный счёт», говорится в сообщении.

Полиция установила личность курьера мошенников и задержала его в одном из столичных хостелов. У него изъяли телефон, в котором была пошаговая инструкция мошеннических схем, отметили в МВД.

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки по подозрению в мошенничестве задержали ранее судимого 36-летнего жителя города Видное», — говорится в сообщении.

Задержанный рассказал, что работу курьером нашел в интернете, ему по телефону озвучивали адреса, по которым он должен был забирать деньги и передавать неизвестным, оставляя себе процент от суммы, добавила Петрова.

Курьер находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» (159 УК РФ). Полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям и устанавливает остальных соучастников преступления, заключила представитель МВД РФ.