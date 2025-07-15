В Зеленограде пьяный мужчина выбросил шиншилл с третьего этажа

По данным прокуратуры, 31 марта пьяный мужчина в квартире в Зеленограде кормил четырех шиншилл, и они его укусили. Обвиняемый разозлился, достал животных из клетки, вышел на балкон и выбросил их с высоты третьего этажа. В результате две шиншиллы погибли, еще две пострадали.