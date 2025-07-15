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В Зеленограде пьяный мужчина выбросил шиншилл с третьего этажа

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пьяный мужчина в Зеленограде выбросил с третьего этажа шиншилл, укусивших его, когда он их кормил, теперь его ждет суд, сообщается во вторник в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«В ярости убил и покалечил своих питомцев: перед судом предстанет 49-летний мужчина, обвиняемый в жестоком обращении с животными, повлекшем их увечья и гибель (пункт “д” части 2 статьи 245 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 31 марта пьяный мужчина в квартире в Зеленограде кормил четырех шиншилл, и они его укусили. Обвиняемый разозлился, достал животных из клетки, вышел на балкон и выбросил их с высоты третьего этажа. В результате две шиншиллы погибли, еще две пострадали.

Мужчина полностью признал вину, в содеянном раскаялся, отметили в надзорном органе.