В Зеленограде пьяный мужчина выбросил шиншилл с третьего этажа

«В ярости убил и покалечил своих питомцев: перед судом предстанет 49-летний мужчина, обвиняемый в жестоком обращении с животными, повлекшем их увечья и гибель (пункт “д” части 2 статьи 245 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, 31 марта пьяный мужчина в квартире в Зеленограде кормил четырех шиншилл, и они его укусили. Обвиняемый разозлился, достал животных из клетки, вышел на балкон и выбросил их с высоты третьего этажа. В результате две шиншиллы погибли, еще две пострадали.
Мужчина полностью признал вину, в содеянном раскаялся, отметили в надзорном органе.