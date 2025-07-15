Жители Чекмагушевского района Башкирии пожаловались на гибель пчел

В Чекмагушевском районе Башкирии произошло массовое отравление пчел. По словам сельчан, насекомые гибнут после обработки рапсовых полей химикатами. Жители района утверждают, что пострадали не только пчелиные семьи, но и люди.
Как рассказывают местные пасечники telegram-каналу Mash Batash, после того как поля опрыскали, пчелы стали возвращаться в ульи еле живые, а потом падали замертво. У одних погибли несколько семей, у других потери исчисляются десятками. Люди тоже чувствуют недомогание: у тех, кто живет близко к полям, першит в горле, болит голова и ощущается слабость.
Официального комментария от районных фермеров пока добиться журналистам не удалось.
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