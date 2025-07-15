В Екатеринбурге нашли сальмонеллу у сотрудника кафе, где отравились выпускники УрГЮУ

Специалисты Роспотребнадзора незамедлительно обследовали пищеблок (ООО «Ричмонд Рест»), в котором готовили блюда для банкета. Были отобраны пробы продуктов и объектов внешней среды, а также обследован персонал пищеблока. В итоге бактерия Salmonella spp. обнаружена у одного сотрудника. А на самом пищеблоке сотрудники ведомства выявили целый ряд нарушений.