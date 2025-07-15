На трассе под Челнами водитель Chevrolet насмерть сбил пожилого мужчину

На трассе «Набережные Челны — Альметьевск» в районе села Мелекес 41-летний водитель Chevrolet Niva с прицепом сбил мужчину, который переходил дорогу по зебре. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.