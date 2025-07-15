Атака беспилотников на Воронеж. Главное

По данным региональных властей, ночью дежурными силами ПВО над Воронежем и рядом районов области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов, направленных со стороны Украины.
Телеграм-канал SHOT сообщил, что один из БПЛА попал в жилой дом на улице Плехановской, находящейся в самом центре Воронежа неподалеку от торгового центра «Галерея Чижова». Удар повредил фасад здания, окна и балконы нескольких квартир. Также было зафиксировано возгорание нескольких автомобилей и небольшого киоска.
По информации губернатора Александра Гусева, после атаки помощь потребовалась 16 пострадавшим. 13 человек были госпитализированы, в том числе подросток 2008 года рождения с повреждением бедра. Один мужчина находится в коме, у еще одного — повреждение легких. Остальные получили легкие и осколочные ранения, некоторые отказались от госпитализации.
Телеграм-канал Mash сообщает, что число обратившихся за помощью медиков может быть выше —около 30 человек.
Глава Воронежа Сергей Петрин также сообщил, что в одном из детских садов разбиты окна. Детей временно перевели в соседние учреждения. Петрин отметил, что движение общественного транспорта в центральной части города скорректировано: автобусы временно перенаправлены. Также остаются закрытыми некоторые участки набережной — от улицы Пятницкого до Чернышевского.
Главный инженер управляющей компании Павел Тищук в комментарии для телеграм-канала «Инцидент Воронеж» рассказал о работах на месте ЧП после падения БПЛА в Воронеже. По его словам, всего в доме в разной степени пострадало 30 квартир. Первым делом отключили свет и газ, а после обследования саперами приступят к временному восстановлению окон и уборке мусора.
Ситуацию под контроль взяла прокуратура Воронежской области. Как сообщает ведомство, организовано взаимодействие с муниципальными и силовыми структурами. На местах работали прокуроры ряда районов области. Прокурор Центрального района Виктор Настаушев лично встретился с жильцами поврежденных квартир. Для обращений граждан также организована горячая линия.
Глава региона Александр Гусев сообщил, что поручил руководству областного Минздрава взять лечение всех пострадавших на особый контроль. Он также заверил, что муниципалитеты продолжают оценку ущерба, а пострадавшим от ночной атаки будет оказана помощь. Губернатор в очередной раз призвал воронежцев строго следовать указаниям оперативных служб при объявлении опасности атаки БПЛА, особенно во время работы ПВО, и категорически не приближаться к обломкам беспилотников.