ФСБ задержала двоих организаторов нелегальной миграции в Крыму

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Как выяснилось, в мае текущего года гражданин одной из среднеазиатских республик и гражданка России, действуя по предварительному сговору и из корыстных побуждений, организовали схему незаконного пребывания иностранцев.
Мужчина занимался поиском иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания и трудоустройства в России, предлагая им содействие в нелегальном проживании и оплачиваемой работе, в том числе на строительных объектах, без регистрации. Вторая подозреваемая за деньги предоставляла этим иностранцам жилье в принадлежащем ей домовладении на территории Крыма.
Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Санкция данной статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.