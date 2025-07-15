ФСБ задержала двоих организаторов нелегальной миграции в Крыму

Мужчина занимался поиском иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания и трудоустройства в России, предлагая им содействие в нелегальном проживании и оплачиваемой работе, в том числе на строительных объектах, без регистрации. Вторая подозреваемая за деньги предоставляла этим иностранцам жилье в принадлежащем ей домовладении на территории Крыма.