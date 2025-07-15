Угробивший многодетную мать водитель пытается избежать наказания

«Ничего не видел».
Трагедия случилась 22 октября 2024 года.
В этот день Екатерина Буравлева припарковалась неподалеку от школы-интерната «Созвездие» на улице Большой в поселке Ангарском в Дзержинском районе Волгограда. Волгоградка подвозила на своей Toyota детей.
Ее автомобиль зацепил проезжавший мимо BMW. На эмоциях женщина подбежала к иномарке, чтобы выяснить отношения с ее владельцем. Однако мужчина не захотел вступать в дорожные разборки. По словам очевидцев, он резко крутанул руль и дал по газам.
Отъезжая, внедорожник переехал многодетную мать. Его водитель даже не оглянулся, чтобы убедиться, что с женщиной все в порядке. Он просто скрылся с места происшествия. Когда его задержали полицейские, пенсионер только развел руками — он не заметил, что кого-то зацепил.
«Переехал умышленно».
Правоохранителям 73-летний Александр Пак рассказывал — Toyota начала сдавать задом, он попытался вырулить и объехать легковую иномарку.
«Наверное задел», — допускал он такую возможность.
Но как женщина хваталась за водительскую дверь и стучала в нее, а затем кричала вслед, не видел и не слышал. И с места происшествия намеренно не скрывался — просто поехал к контейнеру выбросить мусор.
«Если бы что-то было, наверное я среагировал бы», — возражал пенсионер.
Следствие придерживается другой версии.
«Водитель не мог не видеть, что женщина находится рядом с его машиной и держится за ручку двери. Он осознавал, что ее жизни угрожает опасность. Но умышленно резко ускорился, а затем совершил маневр, после которого потерпевшая упала на проезжую часть», — поясняет представитель волгоградского Следкома Наталия Рудник.
После того, как женщина оказалась на асфальте, мужчина вернул автомобиль на исходную траекторию и переехал задним колесом внедорожника по ее телу и голове.
Мнения, что Пак умышленно задавил многодетную мать, высказывала и Ангелина Лихошапко, представитель семьи скончавшейся в столичной клинике Екатерины Буравлевой.
«В СИЗО».
Между тем волгоградцев, следивших за развитием событий, удивляла лояльность правоохранительных структур, следственного ведомства и судебных органов к виновнику трагедии.
Так, мировой судья 79-го судебного участка Дзержинского района только в середине января 2025 года рассмотрел административное дело и лишил Пака, оставившего место ДТП, водительских прав на один год.
В сообщении тогда ни словом не упоминалось, что он переехал женщину — только о том, что задел Toyota. Объяснение водителя, что он не ощутил столкновения с легковой иномаркой, похоже, всех устроило.
После возбуждения уголовного дела волгоградским Следкомом Пака оставили под домашним арестом. Он, похоже, решил, что может вести себя, как ему вздумается, и нарушил условия меры пресечения — покинул место, где должен был находиться. Центральный райсуд по ходатайству следователя отправил его в СИЗО.
Фигурант несколько раз попытался оспорить свой арест, однако ему это не удалось.
«На суд присяжных».
Обвиняемый настаивает, чтобы его дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Наблюдатели предполагают: он рассчитывает, что простые волгоградцы будут к нему более снисходительны, чем профессиональный судья. Так ли это — покажет время.
Пока 15 юля в Волгоградском областном суде вот-вот должно начаться предварительное слушание по уголовному делу. Александру Паку инкриминируют убийство многодетной матери в связи с выполнением ею общественного долга — Екатерина Буравлева пыталась остановить его после столкновения машин, чтобы дождаться приезда сотрудников ГИБДД.
Интересы подсудимого защищают сразу три адвоката: Дмитрий Волков, Александр Касевич и Илья Кварталов.
На заседании должно решиться, в каком именно составе суда рассмотрят дело, продлят ли фигуранту меру пресечения и срок наложения ареста на имущество, а также определят дату начала судебного разбирательства.