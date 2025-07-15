Угробивший многодетную мать водитель пытается избежать наказания

«Водитель не мог не видеть, что женщина находится рядом с его машиной и держится за ручку двери. Он осознавал, что ее жизни угрожает опасность. Но умышленно резко ускорился, а затем совершил маневр, после которого потерпевшая упала на проезжую часть», — поясняет представитель волгоградского Следкома Наталия Рудник.