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Восьмилетняя девочка выпала из окна в Шушарах и погибла

Предположительно, девочка облокотилась на москитную сетку.

Источник: Комсомольская правда

Восьмилетняя девочка погибла, выпав из окна четвертого этажа в Шушарах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 15 июля девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже дома на Ленсоветовской улице и погибла на месте. По предварительным данным следствия, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса. Сейчас прокуратура и полиция Пушкинского района устанавливают все обстоятельства трагедии.

— Особое внимание уделяется вопросу соблюдения мер безопасности в квартире, — говорится в пресс-службе городской прокуратуры.

Правоохранительные органы напоминают родителям о необходимости установки специальных ограничителей на окна и постоянного контроля за маленькими детьми, особенно в летний период, когда окна часто остаются открытыми.