Восьмилетняя девочка выпала из окна в Шушарах и погибла

Утром 15 июля девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже дома на Ленсоветовской улице и погибла на месте. По предварительным данным следствия, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса. Сейчас прокуратура и полиция Пушкинского района устанавливают все обстоятельства трагедии.