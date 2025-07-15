Восьмилетняя девочка выпала из окна в Шушарах и погибла

Восьмилетняя девочка погибла, выпав из окна четвертого этажа в Шушарах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Утром 15 июля девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже дома на Ленсоветовской улице и погибла на месте. По предварительным данным следствия, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса. Сейчас прокуратура и полиция Пушкинского района устанавливают все обстоятельства трагедии.
— Особое внимание уделяется вопросу соблюдения мер безопасности в квартире, — говорится в пресс-службе городской прокуратуры.
Правоохранительные органы напоминают родителям о необходимости установки специальных ограничителей на окна и постоянного контроля за маленькими детьми, особенно в летний период, когда окна часто остаются открытыми.