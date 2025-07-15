Полиция задержала участников драки на канатной дороге в Сочи

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, в результате разбирательства установлено, что участниками конфликта стали жители Тюмени и Кемеровской области. Все четверо задержаны, им вменяется административное правонарушение. В полиции уточнили, что между мужчинами не было личной неприязни, и они знакомы между собой, однако причины потасовки пояснить не смогли.