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Один из пострадавших в ДТП в Гомельской области умер в больнице

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Один из пострадавших в ДТП в Житковичском районе умер в больнице, сообщили в Следственом комитете Беларуси.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

Утром стало известно, что около полуночи в Житковичском районе произошла авария с участием легковушки BMW и грузовика ЗИЛ. Сообщалось, что машины двигались по автодороге Р-88 Житковичи — Давид Городок в попутном направлении и в районе 14-го километра BMW столкнулся с ЗИЛом.

В результате водитель легкового авто и его 18-летний пассажир погибли на месте, еще два пассажира 29 и 30 лет были госпитализированы.

Сегодня утром в больнице умер еще один пассажир — 30-летний мужчина.

говорится в сообщении СК

Житковичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Назначено проведение ряда экспертиз.