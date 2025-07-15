Один из пострадавших в ДТП в Гомельской области умер в больнице

Утром стало известно, что около полуночи в Житковичском районе произошла авария с участием легковушки BMW и грузовика ЗИЛ. Сообщалось, что машины двигались по автодороге Р-88 Житковичи — Давид Городок в попутном направлении и в районе 14-го километра BMW столкнулся с ЗИЛом.