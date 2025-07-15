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Пропал на трассе: в Башкирии при загадочных обстоятельствах исчез 19-летний студент

В Башкирии пропал 19-летний Денис Калинин.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии начались поиски 19-летнего Дениса Калинина. Об исчезновении молодого человека сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

По их информации, пропал юноша 14 июля в Бураевском районе. В последний раз его видели возле села Вострецово на автодороге М12-Восток.

Пропавший имеет рост около 175 см, худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в бордовую толстовку, черную футболку, штаны зеленовато-коричневого цвета, темные кроссовки и темную кепку.

Волонтеры просят всех, кто мог видеть Дениса или располагает информацией о его возможном местонахождении, срочно связаться по номерам 112 или 8−800−700−54−52.

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