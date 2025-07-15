Поиски пропавшего Ми-8 в Хабаровском крае приостановлены из-за метеоусловий

По данным ведомства, поиски проводились с воздуха. Над районом, где предположительно мог находиться вертолет компании «АПК Взлет», сегодня работали два воздушных судна: Ми-8Т авиакомпании «Дальнереченск Авиа» и Ми-8МТВ-1 МЧС России. Оба борта были вынуждены вернуться на аэродромы в Охотске и Магадане из-за ухудшения метеоусловий.