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Поиски пропавшего Ми-8 в Хабаровском крае приостановлены из-за метеоусловий

Вертолеты Росавиации и МЧС вернулись в Охотск и Магадан.

Источник: Комсомольская правда

Поиски пропавшего вертолета Ми-8Т временно остановлены. Росавиация сообщила, что из-за плохой погоды вертолеты не смогли продолжить работу в труднодоступной горной местности на северо-востоке Хабаровского края. Машину ищут с вечера понедельника. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По данным ведомства, поиски проводились с воздуха. Над районом, где предположительно мог находиться вертолет компании «АПК Взлет», сегодня работали два воздушных судна: Ми-8Т авиакомпании «Дальнереченск Авиа» и Ми-8МТВ-1 МЧС России. Оба борта были вынуждены вернуться на аэродромы в Охотске и Магадане из-за ухудшения метеоусловий.

Район, где велись поиски, представляет собой сложный горный ландшафт. Видимость ограничена, а погодные условия резко меняются. Решение о возобновлении поисков будет принято после стабилизации обстановки. Вертолет «АПК Взлет» перестал выходить на связь 14 июля.