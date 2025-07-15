Поиски пропавшего Ми-8 в Хабаровском крае приостановлены из-за метеоусловий

Поиски пропавшего вертолета Ми-8Т временно остановлены. Росавиация сообщила, что из-за плохой погоды вертолеты не смогли продолжить работу в труднодоступной горной местности на северо-востоке Хабаровского края. Машину ищут с вечера понедельника. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным ведомства, поиски проводились с воздуха. Над районом, где предположительно мог находиться вертолет компании «АПК Взлет», сегодня работали два воздушных судна: Ми-8Т авиакомпании «Дальнереченск Авиа» и Ми-8МТВ-1 МЧС России. Оба борта были вынуждены вернуться на аэродромы в Охотске и Магадане из-за ухудшения метеоусловий.
Район, где велись поиски, представляет собой сложный горный ландшафт. Видимость ограничена, а погодные условия резко меняются. Решение о возобновлении поисков будет принято после стабилизации обстановки. Вертолет «АПК Взлет» перестал выходить на связь 14 июля.