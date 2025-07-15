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Скандальный «дефектолог» снова в центре внимания: в отношении Дилором Джаббаровой вновь возбуждено уголовное дело

Vaib.uz (Узбекистан. 15 июля). В Узбекистане вновь разгорается скандал вокруг Дилором Джаббаровой, педагога-дефектолога, которая за последние годы стала известна не столько благодаря результатам своей работы, сколько из-за шокирующих методов «лечения» заикания у детей.

Источник: Vaib.Uz

В социальных сетях появилось очередное видео с её участием: дети на записи стоят на четвереньках и, имитируя лай собак, «тренируют» уверенность и эмоциональную устойчивость. Всё это — под руководством Джаббаровой, которая в прошлом уже попадала в центр внимания за использование ненормативной лексики, угроз, свечей, шампуров и даже рогаток в процессе «лечения».

И хотя её методы давно вызывают возмущение у педагогов и специалистов, это не помешало ей продолжать деятельность, несмотря на ранее начатое уголовное дело.

Что произошло?

В конце 2024 года офис детского омбудсмена провёл проверку по поводу деятельности Джаббаровой. Была собрана экспертная комиссия из логопедов и дефектологов, которая пришла к выводу: методики педагога не имеют никакого научного обоснования, подход Джаббаровой к заиканию — примитивный и вредный, а используемые методы психологического и физического воздействия могут нанести серьёзный вред здоровью и психике детей.

По результатам проверки омбудсмен направил запрос в прокуратуру. Против Джаббаровой было возбуждено уголовное дело, однако в апреле 2025 года его прекратили. Это, как считают многие, лишь подтолкнуло педагога к продолжению спорной практики.

Но новая волна возмущения в соцсетях привела к возобновлению дела. 2 июня 2025 года омбудсмен повторно направил запрос в Генеральную прокуратуру по вопросу педагога.

25 июня прокуратура Юнусабадского района отменила постановление о прекращении дела, а материалы были переданы в следственный отдел УВД. В результате 4 июля дело против Дилором Джаббаровой вновь официально возбуждено. Сейчас идут следственные действия.

Общество — в замешательстве

Мнения в соцсетях по-прежнему полярные. Одни называют методы педагога трэш-контентом, другие уверяют, что «нестандартный подход» Джаббаровой реально помогает их детям. Некоторые родители заявляют, что, если нет физического вреда, вмешательство государства излишне, и решение должно оставаться за родителями.

Тем не менее, омбудсмен подчёркивает, что даже в условиях нестандартной педагогики методы не должны унижать ребёнка и наносить ему психологическую травму.

Детский омбудсмен продолжает мониторинг дела, подчеркивая, что приоритет — защита интересов и благополучия ребёнка, а не эксперименты с его психикой.

История Дилором Джаббаровой — это яркий пример того, насколько тонка грань между нестандартной педагогикой и психологическим насилием. И, возможно, в этом случае действительно должны решать не только родители, а эксперты, юристы и общество в целом.

А что вы думаете о деятельности педагога?