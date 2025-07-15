Скандальный «дефектолог» снова в центре внимания: в отношении Дилором Джаббаровой вновь возбуждено уголовное дело

В социальных сетях появилось очередное видео с её участием: дети на записи стоят на четвереньках и, имитируя лай собак, «тренируют» уверенность и эмоциональную устойчивость. Всё это — под руководством Джаббаровой, которая в прошлом уже попадала в центр внимания за использование ненормативной лексики, угроз, свечей, шампуров и даже рогаток в процессе «лечения».