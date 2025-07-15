Как в фильме-катастрофе: новосибирцы сообщили о «дожде с потолка» на двух станциях метро

Горожане сообщают в соцсетях, что вода добралась и до метро. Так, на станциях «Заельцовская» и «Красный проспект» вода льется с потолка на рельсы. Откуда она просачивается — неизвестно. При этом на второй станции, со слов новосибирцев, капает довольно часто.