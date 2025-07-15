Как в фильме-катастрофе: новосибирцы сообщили о «дожде с потолка» на двух станциях метро

Стихия снова испытывает новосибирцев на прочность. На город обрушился аномальный ливень, который длится уже несколько часов с короткими передышками. Потоки воды сбивают людей с ног, прекращают авто в «лодки».
Горожане сообщают в соцсетях, что вода добралась и до метро. Так, на станциях «Заельцовская» и «Красный проспект» вода льется с потолка на рельсы. Откуда она просачивается — неизвестно. При этом на второй станции, со слов новосибирцев, капает довольно часто.
В пресс-службе мэрии уточнили, что сегодня в метрополитене было зафиксировано несколько локальных протечек. Специалисты подземки вместе с городскими службами выясняют причины проникновения воды.
«В пассажирских зонах протечки нет. Протечка на ходовой рельс не влияет на безопасность движения поездов и нормальную работу метро», — заверили в городской администрации, отметив, что протечки прекратились после ливня.
Дождевая вода сегодня зашла и во многие магазины, особенно те, которые находятся в низинах.
«Я такое в фильме видел. Закончилось не очень хорошо», — написал в соцсетях некий Gennady Gorbunov, упомянув фильм-катастрофу «Метро».
"А тут фильм в реальной жизни, денег нет — но вы держитесь, — ответил ему пользователь с ником Zloy.
«Возле площади Калинина автомобилисты стаканчиками вычерпывают воду из своих машин», — посетовал Flex.
Добавим, что из-за ливня город сковали семибалльные пробки. В некоторых местах перестали работать светофоры, поэтому движение застопорилось.