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Как в фильме-катастрофе: новосибирцы сообщили о «дожде с потолка» на двух станциях метро

На столицу Сибири обрушился аномальный ливень.

Источник: соцсети

Стихия снова испытывает новосибирцев на прочность. На город обрушился аномальный ливень, который длится уже несколько часов с короткими передышками. Потоки воды сбивают людей с ног, прекращают авто в «лодки».

Горожане сообщают в соцсетях, что вода добралась и до метро. Так, на станциях «Заельцовская» и «Красный проспект» вода льется с потолка на рельсы. Откуда она просачивается — неизвестно. При этом на второй станции, со слов новосибирцев, капает довольно часто.

В пресс-службе мэрии уточнили, что сегодня в метрополитене было зафиксировано несколько локальных протечек. Специалисты подземки вместе с городскими службами выясняют причины проникновения воды.

«В пассажирских зонах протечки нет. Протечка на ходовой рельс не влияет на безопасность движения поездов и нормальную работу метро», — заверили в городской администрации, отметив, что протечки прекратились после ливня.

Дождевая вода сегодня зашла и во многие магазины, особенно те, которые находятся в низинах.

«Я такое в фильме видел. Закончилось не очень хорошо», — написал в соцсетях некий Gennady Gorbunov, упомянув фильм-катастрофу «Метро».

"А тут фильм в реальной жизни, денег нет — но вы держитесь, — ответил ему пользователь с ником Zloy.

«Возле площади Калинина автомобилисты стаканчиками вычерпывают воду из своих машин», — посетовал Flex.

Добавим, что из-за ливня город сковали семибалльные пробки. В некоторых местах перестали работать светофоры, поэтому движение застопорилось.