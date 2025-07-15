В Красноярском крае за сутки ликвидировано 14 лесных пожаров

По данным Лесопожарного центра на 10:00 15 июля, на территории края продолжают действовать 17 лесных пожаров на площади 1 052 гектара. В тушении задействованы 475 человек и 6 единиц техники, а также авиация для патрулирования и оперативной переброски сил и средств к очагам возгораний.