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В Красноярском крае за сутки ликвидировано 14 лесных пожаров

За прошедшие сутки в Красноярском крае специалисты краевого Лесопожарного центра ликвидировали 14 лесных пожаров общей площадью 281 гектар.

За прошедшие сутки в Красноярском крае специалисты краевого Лесопожарного центра ликвидировали 14 лесных пожаров общей площадью 281 гектар.

Возгорания были зафиксированы в Байкитском, Тунгусско-Чунском, Кодинском, Терянском, Хребтовском, Северо-Енисейском и Чунском лесничествах.

В тушении огня принимали участие более 370 человек и 6 единиц спецтехники. Активно привлекалась авиация. По предварительной информации, причиной пожаров стали сухие грозы.

По данным Лесопожарного центра на 10:00 15 июля, на территории края продолжают действовать 17 лесных пожаров на площади 1 052 гектара. В тушении задействованы 475 человек и 6 единиц техники, а также авиация для патрулирования и оперативной переброски сил и средств к очагам возгораний.

Как ранее писал «МК в Красноярске», сигарета могла стать причиной лесного пожара в Богучанском районе. Прибывшие лесные огнеборцы оперативно локализовали и ликвидировали возгорание, используя воду из пожарной машины для проливки кромки. Общая площадь, затронутая огнем, составила 0,02 гектара.