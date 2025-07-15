Пожар на трансформаторной подстанции потушили в Волгограде

На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения 20-й пожарно-спасательной части. Огонь быстро распространялся, и счет шел на секунды. Спустя некоторое время, благодаря слаженным действиям, пожар был ликвидирован в 22:41. Огонь удалось остановить, не дав ему распространиться на большую площадь.