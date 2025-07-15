Юстиция по-молдавски: Примар, убивший подростка и пытавшийся скрыться с места ДТП, сохранил свою должность — решение окончательное

Высшая судебная палата 14 июля отказалась аннулировать результаты выборов в коммуне Болдурешты — Никанор Чокинэ сохранит пост примара. Хотя апелляция постановила провести повторное голосование, суд ВСП посчитал, что только ЦИК вправе признавать выборы недействительными. Таким образом, формальные «реформы» судебной системы позволили избежать правосудия.
Но важно помнить: Чокинэ обвиняется в ДТП, в котором 19 февраля 2024 года сбил насмерть 14 летнего подростка, скрылся с места аварии, а затем пытался подделать происхождение машины — изменив номерные знаки и инсценировав другое ДТП. Его держали под домашним арестом с электронным браслетом и под судебным контролем.
Мать погибшего мальчика, Раиса Чурел, публично обвинила чиновника в подкупе избирателей и безразличии односельчан. В день выборов она держала фотографию сына на пикете и заявила:
«Мой ребенок гниет в земле, а он ликует… Помогите мне добиться справедливости».
Суд, уклоняясь от оценки фактов трагедии и полагаясь лишь на формальные процедуры, дал преступнику возможность остаться при власти. Подобное отношение подрывает доверие к «реформированному» правосудию и ставит под сомнение принцип справедливости в Молдове.
Напомним, что ранее на выборах Чокинэ победил с перевесом в 13 голосов, причём его победу подтвердили после пересчёта голосов, а вице-председатель молдавского ЦИК Павел Постикэ назвал ситуацию сложной с моральной точки зрения, но победой правового государства, поскольку запрета баллотироваться Чокинэ не имел.
А еще напомним, что он на полном серьезе обвинял в «неприятностях» на выборах примара ПАС — тех, за кого он топил, а они его оставили наедине с правосудием.
Но, судя по всему, не оставили.
Убийца продолжит свою деятельность на посту мэра.
Как ни в чем не бывало.
А должен сидеть в тюрьме.
Просто мудачество какое-то.
При ПАС такое стало возможным: убийцы избегают наказания пачками.
Но зато по сфабрикованным политическим делам «рисуют» длительные сроки.
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