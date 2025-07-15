Поели на банкете. В уральском кафе отравились будущие прокуроры

В Екатеринбурге несколько выпускников Института прокуратуры Уральского государственного юридического университета заболели после банкета в зале «Версаль». Они отмечали там выпускной, а оказались на больничной койке. Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.
Заболели десятки человек.
Сообщения в СМИ об отравлении будущих прокуроров появились утром 15 июля. Изначально в них говорилось о нескольких десятках заболевших. Цифры доходили до 80 человек. Однако затем минздрав Свердловской области уточнил число госпитализированных. К 11.00 по уральскому времени (9.00 мск) их оказалось 12.
Их поместили в инфекционное отделение горбольницы № 40 Екатеринбурга в состоянии средней тяжести. По данным ведомства, у пациентов лабораторно подтверждён сальмонеллёз. Все чувствуют себя удовлетворительно. Медики оказывают им необходимую помощь. За этим следит лично замгубернатора Свердловской области Татьяна Савинова, также возглавляющая минздрав.
Позднее Роспотребнадзор заявил о 21 случае острой кишечной инфекции. Что касается сальмонеллёза, то он подтверждён только у семи человек. Возможно, их число ещё возрастёт.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Прокуратура взяла ход расследования на контроль. Роспотребнадзор тоже начал проверку, и первые результаты не заставили себя ждать.
Найдены нарушения.
Банкетный зал «Версаль» в настоящее время закрыт. В соцсетях шутят, что, возможно, уже не откроется, раз там отравились будущие прокуроры. Как бы то ни было, а нарушения в кафе уже нашли. У одного сотрудника пищеблока выявили сальмонеллёз. Также оказалось, что на пищеблоке не соблюдаются условия хранения продукции, поточность технологических процессов, нет маркировки отсутствует производственный контроль. Также проверяющим не предоставили медкнижки и прививочные сертификаты сотрудников.
И это ещё нет результатов проб пищевой продукции. Они ожидаются в ближайшее время. А пока деятельность предприятия прекращена, помещение опечатано. Подготовлены материалы для направления в суд. Роспотребнадзор намерен добиваться в суде приостановления деятельности кафе.
Также представителям заведения предписано провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Среди них, в том числе, должны быть обследование персонала и дезинфекция помещений.