Поели на банкете. В уральском кафе отравились будущие прокуроры

Банкетный зал «Версаль» в настоящее время закрыт. В соцсетях шутят, что, возможно, уже не откроется, раз там отравились будущие прокуроры. Как бы то ни было, а нарушения в кафе уже нашли. У одного сотрудника пищеблока выявили сальмонеллёз. Также оказалось, что на пищеблоке не соблюдаются условия хранения продукции, поточность технологических процессов, нет маркировки отсутствует производственный контроль. Также проверяющим не предоставили медкнижки и прививочные сертификаты сотрудников.