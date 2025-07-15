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Стали известны подробности гибели мотоциклиста в Башкирии

В Салавате мотоциклист погиб в ДТП из-за проезда на красный свет.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром в башкирском Салавате на перекрестке улиц Островского и Космонавтов произошла страшная авария. 27-летний водитель мотоцикла Yamaha, не имевший прав, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Ford Maxus.

Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, молодой человек погиб на месте до прибытия медиков.

По факту ДТП начато разбирательство.

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