Стали известны подробности гибели мотоциклиста в Башкирии

Сегодня утром в башкирском Салавате на перекрестке улиц Островского и Космонавтов произошла страшная авария. 27-летний водитель мотоцикла Yamaha, не имевший прав, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Ford Maxus.
Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, молодой человек погиб на месте до прибытия медиков.
По факту ДТП начато разбирательство.
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