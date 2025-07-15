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«Утром в больнице умер еще один пассажир». СК раскрыл подробности жуткого смертельного ДТП под Житковичами

СК возбудил уголовное дело и ищет очевидцев смертельного ДТП под Житковичами.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете сообщили подробности аварии с «БМВ» и грузовиком в Житковичском районе.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что два человека погибли в жутком ДТП с BMW и грузовиком под Житковичами.

Смертельное ДТП произошло около полуночи 14 июля в районе 14-го километра трассы, направлением Житковичи — Давид-Городок — граница Украины.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель «БМВ» на скорости въехал в грузовик «ЗИЛ», который ехал попутно.

На месте аварии погибли сам водитель иномарки и его 18-летний пассажир. Не выжил и другой пассажир — 30-летний мужчина скончался в больнице утром 15 июля.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения по неосторожности смерти человека лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Назначен ряд экспертиз.

Кроме того, следователи ищут очевидцев аварии, которые могут рассказать, что видели или предоставить правоохранителям записи видеорегистраторов.

А в Ивановском районе ребенок выпал из автомобиля во время движения.