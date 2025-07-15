«Утром в больнице умер еще один пассажир». СК раскрыл подробности жуткого смертельного ДТП под Житковичами

В Следственном комитете сообщили подробности аварии с «БМВ» и грузовиком в Житковичском районе.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что два человека погибли в жутком ДТП с BMW и грузовиком под Житковичами.
Смертельное ДТП произошло около полуночи 14 июля в районе 14-го километра трассы, направлением Житковичи — Давид-Городок — граница Украины.
Предварительно установлено, что 29-летний водитель «БМВ» на скорости въехал в грузовик «ЗИЛ», который ехал попутно.
На месте аварии погибли сам водитель иномарки и его 18-летний пассажир. Не выжил и другой пассажир — 30-летний мужчина скончался в больнице утром 15 июля.
Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения по неосторожности смерти человека лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч.3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Назначен ряд экспертиз.
Кроме того, следователи ищут очевидцев аварии, которые могут рассказать, что видели или предоставить правоохранителям записи видеорегистраторов.
А в Ивановском районе ребенок выпал из автомобиля во время движения.