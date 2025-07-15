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В Самаре продолжается дело застройщика жилого комплекса «Космолет»

14 июля в Октябрьском районном суде Самары прошло заседание по делу Михаила Жукова — директора и основателя компании «Кольцо».

14 июля в Октябрьском районном суде Самары прошло заседание по делу Михаила Жукова — директора и основателя компании «Кольцо». Эта фирма занималась строительством ЖК «Космолет» на перекрёстке улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко.

Рассмотрение дела временно перенесли. Согласно информации на сайте суда, следующее заседание намечено на 6 августа.

Напомним, что Михаил Жуков стал фигурантом уголовного дела в конце 2022 года. Обвинение утверждает, что с ноября 2019 по март 2022 застройщик заключил договоры с 15 дольщиками ЖК «Космолет», но не переводил деньги на специальный счет, а использовал их по своему усмотрению. В результате он похитил 65 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что в Самаре возбуждено уголовное дело против адвоката за попытку мошенничества в особо крупном размере. Адвокат, представляя интересы обвиняемого, пообещал за 3 миллиона рублей смягчить наказание, не имея возможности это сделать. Клиент заподозрил обман и обратился в полицию, после чего адвоката задержали при передаче денег.

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