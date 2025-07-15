В Самаре продолжается дело застройщика жилого комплекса «Космолет»

Напомним, что Михаил Жуков стал фигурантом уголовного дела в конце 2022 года. Обвинение утверждает, что с ноября 2019 по март 2022 застройщик заключил договоры с 15 дольщиками ЖК «Космолет», но не переводил деньги на специальный счет, а использовал их по своему усмотрению. В результате он похитил 65 миллионов рублей.