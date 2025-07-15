Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферопольском районе локализовали ландшафтный пожар

Распространению огня способствовала жаркая и ветреная погода.

В Симферопольском районе спасатели локализовали пожар, распространившийся из-за возгорания сухой растительности вблизи базы отдыха в селе Клиновке, сообщает пресс-служба Крымского главка МЧС.

«Быстрому распространению огня способствовала жаркая, сухая и ветреная погода, а также труднодоступная местность», — пояснили в ведомстве. Площадь локализации составила 4 га.

К тушению привлекли более полсотни специалистов и 16 единиц техники, в том числе специальной вроде насосной станции для бесперебойной подачи воды с озера Грушевого.

Как сообщалось, ранним утром 15 июля пожарные полностью ликвидировали ландшафтный пожар в Симферопольском районе около села Прудового.