В Симферопольском районе локализовали ландшафтный пожар

В Симферопольском районе спасатели локализовали пожар, распространившийся из-за возгорания сухой растительности вблизи базы отдыха в селе Клиновке, сообщает пресс-служба Крымского главка МЧС.
«Быстрому распространению огня способствовала жаркая, сухая и ветреная погода, а также труднодоступная местность», — пояснили в ведомстве. Площадь локализации составила 4 га.
К тушению привлекли более полсотни специалистов и 16 единиц техники, в том числе специальной вроде насосной станции для бесперебойной подачи воды с озера Грушевого.
Как сообщалось, ранним утром 15 июля пожарные полностью ликвидировали ландшафтный пожар в Симферопольском районе около села Прудового.