Трагедия в Молдове: Житель Фалештского района убил жену, а после этого покончил с собой

Застрелил и себя, и жену: в Фалештском районе найдены мертвыми два человека.
В полицию поступило сообщение о гибели двух человек в одном из населённых пунктов Фалештского района. Об этом заявляет Генинспекторат полиции (ГИП).
По предварительной информации, мужчина застрелил свою жену, после чего покончил с собой, также выстрелив.
Оперативная группа находится на месте происшествия для проведения расследования и установления всех обстоятельств трагедии.
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