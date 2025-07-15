В Белгороде при ударе дронов по зданию суда пострадала женщина

Пострадавшую госпитализируют с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой. Когда на место приехали экстренные службы, по зданию нанес удар второй БПЛА, после чего на одном этаже произошел пожар, его тушат. Также поврежден автомобиль.
Это же здание суда подверглось атаке в начале июня, когда его приехал осматривать Гладков. Тогда пострадал водитель ехавшего мимо автомобиля, в здании были повреждены остекление и фасад.
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