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В Калининграде завели дело о незаконной миграции 110 человек

В организации незаконного въезда в Россию обвиняются три человека.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде три человека стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Речь идет о фиктивной постановке на учет более 110 граждан Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В организации их незаконного въезда в РФ и их незаконного пребывания на территории Калининградской области обвиняются двое мужчин и женщина.

В период с января 2024 по июнь 2025 года фигуранты составляли ложные трудовые договоры и договоры найма жилых помещений для гостей региона.

Следствие продолжается.