В Калининграде завели дело о незаконной миграции 110 человек

В Калининграде три человека стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Речь идет о фиктивной постановке на учет более 110 граждан Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В организации их незаконного въезда в РФ и их незаконного пребывания на территории Калининградской области обвиняются двое мужчин и женщина.
В период с января 2024 по июнь 2025 года фигуранты составляли ложные трудовые договоры и договоры найма жилых помещений для гостей региона.
Следствие продолжается.