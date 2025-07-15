Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший сотрудник мелеузовской колонии предстанет перед судом за взятки от зэков

В Башкирии экс-инспектора колонии осудят за взятки от заключенных.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Мелеузе подошло к концу расследование дела против бывшего младшего инспектора колонии № 7 УФСИН. Он, как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, обвиняется превышении должностных полномочий, получение взяток и попытку сбыта наркотиков.

По данным следствия, в 2023 году мужчина неоднократно получал взятки от осужденных на общую сумму свыше 110 тысяч рублей. За эти деньги он проносил на территорию учреждения запрещенные предметы: мобильные телефоны, аксессуары и продукты питания.

Когда обвиняемый пытался пронести в колонию наркотики его задержали сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН. Возбужденное против него уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

— В отношении взяткодателей вынесены обвинительные приговоры, — сообщает СК.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.