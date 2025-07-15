Бывший сотрудник мелеузовской колонии предстанет перед судом за взятки от зэков

В башкирском городе Мелеузе подошло к концу расследование дела против бывшего младшего инспектора колонии № 7 УФСИН. Он, как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, обвиняется превышении должностных полномочий, получение взяток и попытку сбыта наркотиков.
По данным следствия, в 2023 году мужчина неоднократно получал взятки от осужденных на общую сумму свыше 110 тысяч рублей. За эти деньги он проносил на территорию учреждения запрещенные предметы: мобильные телефоны, аксессуары и продукты питания.
Когда обвиняемый пытался пронести в колонию наркотики его задержали сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН. Возбужденное против него уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
— В отношении взяткодателей вынесены обвинительные приговоры, — сообщает СК.
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