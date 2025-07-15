Бывший сотрудник мелеузовской колонии предстанет перед судом за взятки от зэков

По данным следствия, в 2023 году мужчина неоднократно получал взятки от осужденных на общую сумму свыше 110 тысяч рублей. За эти деньги он проносил на территорию учреждения запрещенные предметы: мобильные телефоны, аксессуары и продукты питания.