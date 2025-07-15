В Самарской области из-за дождей погибли два птенца краснокнижного степного орла

В результате недавних ливней на юге Самарской области погибли два птенца краснокнижного степного орла. Выжил только один орлёнок, однако специалисты пока не могут сказать, сможет ли он окрепнуть и подняться в небо, сообщает региональное минприроды.
Ещё один удар по редкой популяции произошёл в Большеглушицком районе, где в гнезде степного орла погибла вся кладка. По предварительным данным, причиной могло стать отравление агрохимикатами.
Сейчас в Самарской области осталось всего две гнездящиеся пары этих редких птиц. Степные орлы устраивают гнёзда на возвышенных участках прямо на земле, что делает их особенно уязвимыми. В прошлом году экологи установили для них три специальные гнездовые платформы, чтобы помочь с выведением потомства. В текущем году планируется построить 118 таких искусственных гнездовий для различных редких видов птиц региона.
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