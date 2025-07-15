В Самарской области из-за дождей погибли два птенца краснокнижного степного орла

Сейчас в Самарской области осталось всего две гнездящиеся пары этих редких птиц. Степные орлы устраивают гнёзда на возвышенных участках прямо на земле, что делает их особенно уязвимыми. В прошлом году экологи установили для них три специальные гнездовые платформы, чтобы помочь с выведением потомства. В текущем году планируется построить 118 таких искусственных гнездовий для различных редких видов птиц региона.