В Башкирии мотоциклист въехал в ритуальную «Газель» и разбился насмерть

Как сообщают в ГАИ РБ, столкновение произошло на пересечении улиц Островского и Космонавтов. 27-летний водитель мотоцикла «Ямаха» на огромной скорости выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль «Форд Максус». Тело от удара отбросило на более чем 100 м под колеса встречного автомобиля «Киа». Известно, что мужчина не имел соответствующей категории на право управления двухколесным транспортом.