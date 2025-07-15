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В Башкирии мотоциклист въехал в ритуальную «Газель» и разбился насмерть

ДТП произошло в Салавате около 7 утра.

Источник: ГИБДД по РБ

В Башкирии мотоциклист разбился, въехав в ритуальную «Газель». ДТП произошло в Салавате около 7 утра.

Как сообщают в ГАИ РБ, столкновение произошло на пересечении улиц Островского и Космонавтов. 27-летний водитель мотоцикла «Ямаха» на огромной скорости выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль «Форд Максус». Тело от удара отбросило на более чем 100 м под колеса встречного автомобиля «Киа». Известно, что мужчина не имел соответствующей категории на право управления двухколесным транспортом.

«В результате аварии мотоциклист скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

По факту ДТП начато разбирательство.