Мужчина пострадал при подрыве дома бывшей девушки в Новой Москве

В Новой Москве мужчина подорвал частный дом, принадлежавший его бывшей девушке, и сам получил травмы. Как сообщает телеграм-канал Агентство «Москва», злоумышленник находился в федеральном розыске.
Получив сигнал о взрыве в частном доме, сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место и выяснили: неизвестный пробрался внутрь, разбив окно. Вскоре раздался взрыв, и из дома выбежал мужчина, попытавшийся скрыться.
Правоохранители оперативно задержали нарушителя. Им оказался приезжий из Саратовской области, который получил травмы и ожоги. После оказания медицинской помощи с ним будут работать сотрудники полиции.