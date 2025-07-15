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Мужчина пострадал при подрыве дома бывшей девушки в Новой Москве

В Новой Москве мужчина, находящийся в федеральном розыске, подорвал дом своей бывшей девушки и получил травмы. Злоумышленник был оперативно задержан правоохранителями.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: ГУ МВД

В Новой Москве мужчина подорвал частный дом, принадлежавший его бывшей девушке, и сам получил травмы. Как сообщает телеграм-канал Агентство «Москва», злоумышленник находился в федеральном розыске.

Получив сигнал о взрыве в частном доме, сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место и выяснили: неизвестный пробрался внутрь, разбив окно. Вскоре раздался взрыв, и из дома выбежал мужчина, попытавшийся скрыться.

Правоохранители оперативно задержали нарушителя. Им оказался приезжий из Саратовской области, который получил травмы и ожоги. После оказания медицинской помощи с ним будут работать сотрудники полиции.