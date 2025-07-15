На трассе в Ростовской области иномарка врезалась в столб, есть пострадавший

На трассе М-4 в Ростовской области 60-летний водитель иномарки пострадал в ДТП, сообщает управление Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 15 июля в Аксайском районе. Предварительно, машина съехала с правой обочины и врезалась в столб освещения. После этого водитель с травмами попал в больницу. Сейчас причины и детали случившегося выясняют сотрудники полиции.
Донских автовладельцев просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго придерживаться ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Не следует совершать резкие маневры и отвлекаться. Нельзя садиться за руль в утомленном состоянии.
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