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На трассе в Ростовской области иномарка врезалась в столб, есть пострадавший

Водитель иномарки попал в больницу после аварии на трассе М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 в Ростовской области 60-летний водитель иномарки пострадал в ДТП, сообщает управление Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 15 июля в Аксайском районе. Предварительно, машина съехала с правой обочины и врезалась в столб освещения. После этого водитель с травмами попал в больницу. Сейчас причины и детали случившегося выясняют сотрудники полиции.

Донских автовладельцев просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго придерживаться ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Не следует совершать резкие маневры и отвлекаться. Нельзя садиться за руль в утомленном состоянии.

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