Омичка создала преступную группу, похитившую 200 млн рублей из банков

Для этих «сотрудников» искусственно создавалась видимость высокой платежеспособности путем начисления завышенной зарплаты. Эти данные вносились в банковские программы для запроса максимальных кредитов, которые одобрялись благодаря задействованным банковским служащим. Полученные деньги похищались и делились между участниками группы.