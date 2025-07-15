Омичка создала преступную группу, похитившую 200 млн рублей из банков

Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, местная жительница разработала и реализовала мошенническую схему, вовлекая в неё знакомых, включая сотрудниц крупных банков. Сообщники создавали коммерческие организации, куда фиктивно оформляли ничего не подозревающих граждан.
Для этих «сотрудников» искусственно создавалась видимость высокой платежеспособности путем начисления завышенной зарплаты. Эти данные вносились в банковские программы для запроса максимальных кредитов, которые одобрялись благодаря задействованным банковским служащим. Полученные деньги похищались и делились между участниками группы.
С 2019 по 2023 год в Омской, Новосибирской и Свердловской областях было совершено не менее 85 эпизодов мошенничества.
Деятельность группы была пресечена в сентябре 2023 года сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Омской области. Восемь фигурантов обвиняются в мошенничестве и организации преступного сообщества. Уголовное дело насчитывает более 160 томов.
Рассматривать уголовное дело будет Куйбышевский районный суд.