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Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе под Новосибирском

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, выясняются все детали случившегося.

Сегодня стало известно о новом серьезном ДТП под Новосибирском.

Согласно предварительным данным, 15 июля в 15:50 на 99-м километре трассы Р-255 «Сибирь», автоледи 1958 г.р., управлявшая «Kia Sportage» и следовавшая из Кемерово в сторону Новосибирска, при обгоне допустила столкновение с автомобилем «Volvo», за рулем которого находился мужчина 1967 г.р., двигавшимся навстречу.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель «Kia Sportage», женщина 1958 года рождения, а также пассажир этого же автомобиля погибли на месте.

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, выясняются все детали случившегося.