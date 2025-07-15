Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе под Новосибирском

Согласно предварительным данным, 15 июля в 15:50 на 99-м километре трассы Р-255 «Сибирь», автоледи 1958 г.р., управлявшая «Kia Sportage» и следовавшая из Кемерово в сторону Новосибирска, при обгоне допустила столкновение с автомобилем «Volvo», за рулем которого находился мужчина 1967 г.р., двигавшимся навстречу.