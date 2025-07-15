В Новосибирске повторно оправдали фигуранта дела об убийстве школьника на пляже

На этот раз ключевую роль сыграл вердикт присяжных — они посчитали доводы защиты убедительнее аргументов обвинения. По итогам процесса Прудников получил право на полную реабилитацию и может потребовать компенсацию за моральный и имущественный ущерб.
Расследование этого дела затянулось на годы: Прудникова задержали через три года после трагедии. При задержании он дал признательные показания, но позже заявил, что оговорил себя под давлением следствия.
Это уже второй оправдательный приговор по этому громкому делу. Предыдущее решение суда было отменено после апелляции прокуратуры и потерпевших, и из-за нового разбирательства Прудников провёл под стражей больше года.
Как отметил адвокат Владимир Бузюргин, для его подзащитного и близких это всё стало настоящим испытанием — уголовное преследование длится с сентября 2021 года. Он также не исключает, что обвинение может снова попытаться оспорить приговор.
Отдельным эпизодом этой истории стало уголовное дело против самого защитника — Бузюргина обвиняли в разглашении материалов следствия, однако юристы называли эти обвинения надуманными и абсурдными.