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В Башкирии утонули трое мужчин

Трое мужчин погибли сегодня в водоёмах Башкирии, сообщает главное управление МЧС по республике.

Источник: Главное управление МЧС по Республике Башкортостан

В селе Кусимовский родник (Абзелиловский район) из озера Маузды очевидцы вытащили на берег 63-летнего мужчину без признаков жизни. Предварительно установлено, что две сестры со своими мужьями из Челябинской области, приехавшие отдыхать ночью, находились в состоянии алкогольного опьянения. Они пошли купаться и один из мужчин ушёл под воду в 20 метрах от берега.

В селе Миндяк (Учалинский район) из местного озера водолазы добровольной пожарной команды извлекли из местного озера утонувшего 38-летнего мужчину.

В Белорецке из местного пруда спасатели извлекли тело 51-летнего мужчины.

Во всех случаях стояли запрещающие купание аншлаги, места для купания не оборудованы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.