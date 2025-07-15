В Башкирии утонули трое мужчин

В селе Кусимовский родник (Абзелиловский район) из озера Маузды очевидцы вытащили на берег 63-летнего мужчину без признаков жизни. Предварительно установлено, что две сестры со своими мужьями из Челябинской области, приехавшие отдыхать ночью, находились в состоянии алкогольного опьянения. Они пошли купаться и один из мужчин ушёл под воду в 20 метрах от берега.
В селе Миндяк (Учалинский район) из местного озера водолазы добровольной пожарной команды извлекли из местного озера утонувшего 38-летнего мужчину.
В Белорецке из местного пруда спасатели извлекли тело 51-летнего мужчины.
Во всех случаях стояли запрещающие купание аншлаги, места для купания не оборудованы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.