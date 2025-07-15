В Башкирии утонули трое мужчин

В селе Кусимовский родник (Абзелиловский район) из озера Маузды очевидцы вытащили на берег 63-летнего мужчину без признаков жизни. Предварительно установлено, что две сестры со своими мужьями из Челябинской области, приехавшие отдыхать ночью, находились в состоянии алкогольного опьянения. Они пошли купаться и один из мужчин ушёл под воду в 20 метрах от берега.