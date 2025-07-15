Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко 15 июля предстал перед судом

Экс-глава службы должен был предстать перед судом сначала 27 мая, но его тоже не привезли, а заседание перенесли на 10 июня. Однако и следующий раз был безуспешный. Олегу Бойко продлили срок содержания под стражей на шесть месяцев. Оспорить решение экс-глава службы не смог.