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Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко 15 июля предстал перед судом

Он останется в СИЗО по 7 ноября 2025 года.

Во вторник, 15 июля 2025 года, в Ленинском районном суде проходит заседание по делу бывшего начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко. Его перенесли с 8 июля из-за ненадлежащего уведомления подсудимых. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

Помимо Бойко, на скамье подсудимых — Игорь Дахно, Дмитрий Зинин, Евгений Луговой, Алексей Мамыкин. Напомним, экс-начальник регионального МЧС признался в получении колоссальной суммы — более 25 млн рублей. Его обвиняют во взятке в особо крупном размере, пишет Самара-КП.

За вознаграждение генерал-майор оказывал покровительство при работах по организации пожарной безопасности. Бойко находится под стражей с декабря 2023 года. Позже по делу экс-главы самарского МЧС задержали еще шесть человек. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Теперь его рассматривает суд.

Ранее Ян Гущин рассказал, как давал взятки Олегу Бойко. 13 мая экс-руководителя самарского союза противопожарных объединений Гущина признали виновным и лишили свободы на шесть лет. Заседания не раз откладывали, так как подсудимых не привозили из Москвы.

Экс-глава службы должен был предстать перед судом сначала 27 мая, но его тоже не привезли, а заседание перенесли на 10 июня. Однако и следующий раз был безуспешный. Олегу Бойко продлили срок содержания под стражей на шесть месяцев. Оспорить решение экс-глава службы не смог.